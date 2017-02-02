В Одессе "заминировали" апелляционный суд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, который расположен на ул.Софиевская 19 заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.
Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств. Людей эвакуировали из помещения. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, в Кривом Роге "заминировали" все помещения исполкома и прокуратуры .