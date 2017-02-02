В Одесі "замінували" апеляційний суд
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні о 11:55 в поліцію надійшло повідомлення про те, що Одеський апеляційний суд, який розташований на вул.Софіївській 19, заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба.
Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв. Людей евакуювали із приміщення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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