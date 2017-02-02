В Одесі "замінували" апеляційний суд

На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба.

Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв. Людей евакуювали із приміщення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, в Кривому Розі "замінували" всі приміщення виконкому та прокуратури.