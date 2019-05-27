В Одессе из СИЗО вышел подозреваемый в резонансном убийстве

"Сначала долго определяли подсудность, которая бы рассмотрела мера пресечения: то коллегия не собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел. То ли не рассмотрено в срок, или еще что-то, какого-то понятного объяснения я так и не видел", - написал Форостяк.

Также он отметил, что в данном случае отпустили обоснованно подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений и хладнокровной попыткой избавиться от тела, "несмотря на резонанс, несмотря на натянутую атмосферу вокруг этого дела и вполне реальную перспективу самосуда".

Напомним, в 2018 году нашли обгоревшей женский труп возле Сергеевки Белгород-Днестровского района. Следствие установило, что погибшей оказалась 50-летняя жительница Сергеевки. Подозреваемого в преступления задержали, следствие установило, что он был должен 14 тысяч гривен погибшей.