В Одессе из СИЗО вышел подозреваемый в резонансном убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Одессе подозреваемого в жестоком убийстве 50-летней жительницы пгт Сергеевка отпустили из СИЗО на свободу из-за того, что срок меры пресечения истек, а его продолжение суд даже не рассматривал. Об этом сообщает советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сначала долго определяли подсудность, которая бы рассмотрела мера пресечения: то коллегия не собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел. То ли не рассмотрено в срок, или еще что-то, какого-то понятного объяснения я так и не видел", - написал Форостяк.
Также он отметил, что в данном случае отпустили обоснованно подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений и хладнокровной попыткой избавиться от тела, "несмотря на резонанс, несмотря на натянутую атмосферу вокруг этого дела и вполне реальную перспективу самосуда".
Напомним, в 2018 году нашли обгоревшей женский труп возле Сергеевки Белгород-Днестровского района. Следствие установило, что погибшей оказалась 50-летняя жительница Сергеевки. Подозреваемого в преступления задержали, следствие установило, что он был должен 14 тысяч гривен погибшей.