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В Одесі з СІЗО вийшов підозрюваний у резонансному вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Одесі підозрюваного у жорстокому вбивстві 50-річної мешканки пгт Сергіївка відпустили з СІЗО на свободу через те, що термін запобіжного заходу сплив, а його продовження суд навіть не розглядав. Про це повідомляє радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"Спочатку довго визначали підсудність, яка б розглянула запобіжний захід: то колегія не збиралася, то ще щось, а потім якось так вийшло, що термін сплив, а клопотання прокуратури ніхто не бачив. Чи то не розглянуто вчасно, чи ще щось, якогось зрозумілого пояснення я так і не бачив", - написав Форостяк.

Також він зазначив, що у даному випадку відпустили обґрунтовано підозрюваного у вбивстві з корисних мотивів та холоднокровним намаганням позбутися тіла, "незважаючи на резонанс, незважаючи на натягнуту атмосферу довкола цієї справи та цілком реальну перспективу самосуду".

Нагадаємо, у 2018 році знайшли обгорілій жіночий труп біля Сергіївки Білгород-Дністровського району. Слідств встановило, що загиблою виявилася 50-річна мешканка Сергіївки. Підозрюваного у злочину затримали, слідство встановило, що він був винен 14 тисяч гривень загиблій.

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