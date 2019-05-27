В Одесі з СІЗО вийшов підозрюваний у резонансному вбивстві

КИЇВ. 27 травня. УНН. В Одесі підозрюваного у жорстокому вбивстві 50-річної мешканки пгт Сергіївка відпустили з СІЗО на свободу через те, що термін запобіжного заходу сплив, а його продовження суд навіть не розглядав. Про це повідомляє радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк на свої сторінці у Facebook, передає УНН.