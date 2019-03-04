В Одессе обнаружили партию контрафактных запчастей на 12 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На Одесской таможне обнаружили крупную партию контрафактных запчастей к автомобилям TOYOTA стоимостью более 12,2 грн. Выявить подделку смогли только с помощью эксперта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДФС.
Согласно информации, контейнер с автозапчастями поступил на адрес одного из украинских предприятий. Во время таможенного досмотра выяснилось, что в контейнере находятся товары, заявленные к таможенному контролю как автозапчасти марки TOYOTA.
Из-за возможного нарушения интересов правообладателя, таможенное оформление было приостановлено и направлено соответствующее сообщение уполномоченному представителю компании TOYOTA. Именно он после тщательного осмотра запчастей пришел к выводу, что они не производились компанией, а их использование может нанести вред машинам.
Следует отметить, что внешний вид упаковки выявленных запчастей был очень схож с оригинальной продукцией TOYOTA. Только благодаря использованию специальных средств идентификации и углубленному анализу технической информации, закодированной в маркировке специалистами компании, эксперт смог доказать контрафактность товара.
По его словам, учитывая внешнее сходство, у рядового потребителя сомнений в оригинальности запчастей не было, зато гарантированно возникали бы технические проблемы при эксплуатации автомобиля.
Автозапчасти стоимостью более 12,2 грн, дальнейшую судьбу которых решит суд, временно арестованы.
Напомним, ранее УНН сообщал, что ассортимент мелких магазинов игрушек в Украине на 80% состоит из контрафакта.