В Одесі виявили партію контрафактних запчастин на 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На Одеській митниці виявили велику партію контрафактних запчастин до автомобілів TOYOTA вартістю понад 12,2 млн грн. Виявити підробку змогли лише за допомогою експерта. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Згідно з інформацією, контейнер з автозапчастинами надійшов на адресу одного із українських підприємств. Під час митного огляду з’ясувалося, що в контейнері знаходяться товари, які заявлені до митного контролю як автозапчастини марки TOYOTA.
Через можливе порушення інтересів правовласника, митне оформлення було призупинено та направлено відповідне повідомлення повноваженому представнику компанії TOYOTA. Саме він після ретельного огляду запчастин дійшов висновку, що вони не вироблялись компанією, а їх використання може завдати шкоди машинам.
Слід зазначити, що зовнішній вигляд пакування виявлених запчастин був дуже схожий з оригінальною продукцією TOYOTA. Лише завдяки використанню спеціальних засобів ідентифікації та поглибленому аналізу технічної інформації, закодованої в маркуванні спеціалістами компанії, експерт зміг довести контрафактність товару.
За його словами, з огляду на зовнішню схожість, у пересічного споживача сумнівів щодо оригінальності запчастин не було б, натомість гарантовано виникали б технічні проблеми при експлуатації автомобіля.
Автозапчастини вартістю понад 12,2 млн грн, подальшу долю яких вирішить суд, тимчасово заарештовані.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що асортимент дрібних магазинів іграшок в Україні на 80% складається з контрафакту.