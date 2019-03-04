В Одесі виявили партію контрафактних запчастин на 12 млн грн

КИЇВ. 4 березня. УНН. На Одеській митниці виявили велику партію контрафактних запчастин до автомобілів TOYOTA вартістю понад 12,2 млн грн. Виявити підробку змогли лише за допомогою експерта. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.