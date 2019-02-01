В Одессе похитили гражданина Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Одесская полиция объявила в розыск гражданина Индии. Как стало известно УНН из собственных, источников расследуется возможное похищении иностранца.
Киевским отделом полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается Гоел Ануджа, 1976 г. н. Э., Который исчез 30 января текущего года.
Приметы: среднего роста, крепкого телосложения, глаза большие темные, на голове залысины.
Как стало известно УНН, предварительно установлено, что гражданина Индии похитили неизвестные, когда он загонял свой автомобиль в гараж. Начато расследование по статье 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.
Как сообщал УНН, адвокат сообщил о пропаже капитана судна "Норд".