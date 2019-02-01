В Одесі викрали громадянина Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Одеська поліція оголосила в розшук громадянина Індії. Як стало відомо УНН з власних, джерел розслідується можливе викрадення іноземця.
Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукується Гоел Анудж, 1976 р. н., який зник 30 січня поточного року.
Прикмети: середнього зросту, міцної статури, очі великі темні, на голові залисини.
Як стало відомо УНН, попередньо встановлено, що громадянина Індії викрали невідомі, коли він заганяв свій автомобіль в гараж. Розпочато розслідування за статтею 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Як повідомляв УНН, адвокат повідомив про зникнення капітана судна "Норд".