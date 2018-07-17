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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48822 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105201 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126851 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134231 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170206 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153757 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В Одессе произошел конфликт со стрельбой

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 17 июля. УНН. Стрельба произошла во время конфликта между двумя мужчинами на Фонтанской дороге в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"В ходе ссоры между двумя мужчинами 47 и 71 лет последний совершил в сторону оппонента несколько выстрелов из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Так, конфликт возник между работодателем и его бывшим работником. По словам участников конфликта, из-за трудного финансового положения 71-летний одессит отказался от услуг своего 47-летнего работника. Последний в свою очередь предъявил работодателю претензию о задолженности.

В ходе выяснения отношений, бывший рабочий распылил газ в лицо своему должнику. В ответ на это работодатель несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента из травматического оружия, зарегистрированного на свое имя.

"Пострадавший с незначительным ранением руки и туловища доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Оружие правоохранители изъяли и направили на експертизу.Слидствие продолжается.

Напомним, в центре Одессы мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в сторону группы скейтбордистов.

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