В Одессе произошел конфликт со стрельбой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 июля. УНН. Стрельба произошла во время конфликта между двумя мужчинами на Фонтанской дороге в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В ходе ссоры между двумя мужчинами 47 и 71 лет последний совершил в сторону оппонента несколько выстрелов из травматического оружия", - говорится в сообщении.
Так, конфликт возник между работодателем и его бывшим работником. По словам участников конфликта, из-за трудного финансового положения 71-летний одессит отказался от услуг своего 47-летнего работника. Последний в свою очередь предъявил работодателю претензию о задолженности.
В ходе выяснения отношений, бывший рабочий распылил газ в лицо своему должнику. В ответ на это работодатель несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента из травматического оружия, зарегистрированного на свое имя.
"Пострадавший с незначительным ранением руки и туловища доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Оружие правоохранители изъяли и направили на експертизу.Слидствие продолжается.
Напомним, в центре Одессы мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в сторону группы скейтбордистов.