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В Одесі стався конфлікт зі стріляниною

В Одесі стався конфлікт зі стріляниною

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 липня. УНН. Стрілянина сталася під час конфлікту між двома чоловіками на Фонтанській дорозі в Одесі. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"У ході сварки між двома чоловіками 47 та 71 років останній здійснив у бік опонента кілька пострілів із травматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, конфлікт виник між роботодавцем та його колишнім працівником. Зі слів учасників конфлікту, через скрутне фінансове становище 71-річний одесит відмовився від послуг свого 47-річного працівника. Останній в свою чергу пред'явив роботодавцю претензію про заборгованість.

У ході з'ясування стосунків, колишній робітник розпилив газ в обличчя своєму боржнику. У відповідь на це роботодавець кілька разів вистрелив у бік свого опонента з травматичної зброї, зареєстрованої на своє ім’я.

"Потерпілого з незначним пораненням руки та тулуба доставлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Зброю правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Слідство триває.

Нагадаємо, в центрі Одеси чоловік у стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів в бік групи скейтбордистів. 

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