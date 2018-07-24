В Одессе произошло ДТП с возгоранием: есть пострадавшие

"Опять серьезное ДТП на 7 ст. Фонтана. В позднее время было мало машин и пешеходов, поэтому пострадали только водители, у которых средние телесные", - написал он.

Отмечено, что пострадавших направили в медучреждение. Теперь им ничего не угрожает.

"От мощного удара вспыхнул огонь, который погасили случайные свидетели, применив огнетушители", - уточнил Форостяк.

Напомним, во Львове столкнулись маршрутка и автомобиль охранной фирмы.