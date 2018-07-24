В Одессе произошло ДТП с возгоранием: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Столкновение двух автомобилей с последующим возгоранием произошло на 7-й станции Фонтана в Одессе. Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Опять серьезное ДТП на 7 ст. Фонтана. В позднее время было мало машин и пешеходов, поэтому пострадали только водители, у которых средние телесные", - написал он.
Отмечено, что пострадавших направили в медучреждение. Теперь им ничего не угрожает.
"От мощного удара вспыхнул огонь, который погасили случайные свидетели, применив огнетушители", - уточнил Форостяк.
Напомним, во Львове столкнулись маршрутка и автомобиль охранной фирмы.