В Одесі сталася ДТП із займанням: є постраждалі

"Знову серйозне ДТП на 7 ст. Фонтану. У пізній час було мало машин та пішоходів, тому постраждали тільки водії, у яких середні тілесні", - написав він.

Зазначено, що постраждалих направили до медзакладу. Наразі їм нічого не загрожує.

"Від потужного удару спалахнув вогонь, який погасили випадкові свідки, застосувавши вогнегасники", - уточнив Форостяк.

Нагадаємо, у Львові зіткнулися маршрутка та автомобіль охоронної фірми.