В Одесі сталася ДТП із займанням: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Зіткнення двох автомобілів з подальшим загоранням сталося на 7-й станції Фонтану в Одесі. Про це повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Знову серйозне ДТП на 7 ст. Фонтану. У пізній час було мало машин та пішоходів, тому постраждали тільки водії, у яких середні тілесні", - написав він.
Зазначено, що постраждалих направили до медзакладу. Наразі їм нічого не загрожує.
"Від потужного удару спалахнув вогонь, який погасили випадкові свідки, застосувавши вогнегасники", - уточнив Форостяк.
Нагадаємо, у Львові зіткнулися маршрутка та автомобіль охоронної фірми.