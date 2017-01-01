В Одессе сегодня пройдет Факельный Марш Чести
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, в Одессе пройдет Факельный Марш Чести по случаю 108-й годовщины со дня рождения главы провода Организации украинских националистов Степана Андреевича Бандеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной центр ВОО "Сокол".
Марш Чести пройдет по центральным улицам города, он продлится два часа и завершится возле памятника Тарасу Шевченко.
Начало в 18:00.
Напомним, как сообщал УНН, факельный марш проведут в Ровно ко дню рождения С.Бандеры.