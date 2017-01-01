В Одесі сьогодні відбудеться Смолоскипний Марш Честі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня, в Одесі відбудеться Смолоскипний Марш Честі з нагоди 108-ї річниці від дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. Про це повідомляє УНН із посиланням на Одеський обласний осередок ВГО "Сокіл".
Марш Честі пройде центральними вулицями міста, триматиме він дві години і завершиться біля пам'ятника Тарасові Шевченку.
Початок о 18.00.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, смолоскипний марш проведуть у Рівному до дня народження С.Бандери.