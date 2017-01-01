В Одесі сьогодні відбудеться Смолоскипний Марш Честі

Марш Честі пройде центральними вулицями міста, триматиме він дві години і завершиться біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

Початок о 18.00.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, смолоскипний марш проведуть у Рівному до дня народження С.Бандери.