В Одессе прошла тренировочная спецоперация по морскому перехвату

Семинар проходил в Западной военно-морской базе ВМС ВС Украины с участием экспертов ВМС Соединенных Штатов Америки.

Во время тренировок военные моряки отработали не только теоретические занятия по тактике, а и приняли участие в тренировке по тактике ведения штурмовых действий и досмотровых процедур, а также тренировке с использованием быстроходных катеров, отработке тактических приемов в составе групп по сценариям.

"Подобные мероприятия дают возможность военнослужащим стран-участниц обмениваться опытом, отрабатывать совместные действия в составе многонациональных групп", - отметил представитель Командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Кирилл Задачин.

А в четверг, 6 апреля, ракетный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Прилуки" в Черном море приобщился к совместным тренировкам типа PASSEX с кораблями ВМС Турецкой Республики фрегатом TCG GAZIANTEP и корветом TCG HEYBELIADA.