В Одессе прошла тренировочная спецоперация по морскому перехвату
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Военные моряки флотов Украины и морской охраны 7 стран учились в Одессе организации проведения операций по морскому перехвату и защите морской инфраструктуры. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.
Семинар проходил в Западной военно-морской базе ВМС ВС Украины с участием экспертов ВМС Соединенных Штатов Америки.
Во время тренировок военные моряки отработали не только теоретические занятия по тактике, а и приняли участие в тренировке по тактике ведения штурмовых действий и досмотровых процедур, а также тренировке с использованием быстроходных катеров, отработке тактических приемов в составе групп по сценариям.
"Подобные мероприятия дают возможность военнослужащим стран-участниц обмениваться опытом, отрабатывать совместные действия в составе многонациональных групп", - отметил представитель Командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Кирилл Задачин.
А в четверг, 6 апреля, ракетный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Прилуки" в Черном море приобщился к совместным тренировкам типа PASSEX с кораблями ВМС Турецкой Республики фрегатом TCG GAZIANTEP и корветом TCG HEYBELIADA.