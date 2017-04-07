В Одесі пройшла тренувальна спецоперація з морського перехоплення
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Військові моряки флотів України та морської охорони 7 країн навчалися в Одесі організації проведення операцій з морського перехоплення та захисту морської інфраструктури. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-центрі командування ВМС ЗСУ.
Семінар проходив у Західній військово-морській базі ВМС ЗС України за участю експертів ВМС Сполучених Штатів Америки.
Під час тренувань військові моряки відпрацювали не лише теоретичні заняття з тактики, а взяли участь у тренуванні з тактики ведення штурмових дій та доглядових процедур, а також тренування з використанням швидкохідних катерів, відпрацювання тактичних прийомів у складі груп за сценаріями.
“Подібні заходи дають можливість військовослужбовцям країн-учасниць обмінюватися досвідом, відпрацьовувати спільні дії у складі багатонаціональних груп”, — зазначив представник Командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Кирило Задачин.
А у четвер, 6 квітня, ракетний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Прилуки” у Чорному морі залучився до спільних тренувань типу PASSEX з кораблями Військово-Морських Сил Турецької Республіки фрегатом TCG GAZIANTEP і корветом TCG HEYBELIADA.