В Одессе подожгли автомобиль директора госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ-ОДЕССА. 13 ноября. УНН. В Одессе неизвестные пытались сжечь автомобиль генерального директора государственного предприятия "Национальные информационные системы". Об этом УНН сообщил источник.
"В Одессе неизвестные возле одного из жилых домов, с помощью легковоспламеняющейся вещества пытались сжечь авто BMW 528i", - сообщил источник.
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Автомобиль принадлежит генеральному директору ГП "Национальные информационные системы" Станиславу Лурье, который проживает в Киеве. Огонь повредил лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Владелец авто Лурье сообщил об инциденте в полицию. Он не связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.
Справка: ГП "Национальные информационные системы" (ГП "НАИС") основано Министерством юстиции Украины в мае 2015 года. Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем единых и государственных реестров, предоставление доступа к ним, обеспечение сохранности и защиты данных в них.