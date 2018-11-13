В Одесі підпалили автомобіль директора держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ-ОДЕСА. 13 листопада. УНН. В Одесі невідомі намагалися спалити автомобіль генерального директора державного підприємства "Національні інформаційні системи". Про це УНН повідомило джерело.
"В Одесі невідомі поблизу одного з житлових будинків, за допомогою легкозаймистої речовини намагалися спалити авто BMW 528i", - повідомило джерело.
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Автомобіль належить генеральному директору ДП "Національні інформаційні системи" Станіславу Лур'є, який проживає у Києві. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття транспортного засобу.
Власник авто Лур'є повідомив про інцидент в поліцію. Він не пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю.
Довідка УНН: ДП "Національні інформаційні системи" (ДП "НАІС") засноване Міністерством юстиції України у травні 2015 року. Основною метою діяльності підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів, надання доступу до них, забезпечення збереження та захисту даних у них.