В Одессе неизвестные пытались попасть на территорию Военной академии: ранены два курсанта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Одессе ранены два курсанта Военной академии. Как сообщили УНН правоохранители, во время патрулирования курсантов ранили неизвестные, которые пытались перелезть через забор на территорию академии.
Детали
По словам правоохранителей, из Одессы поступила информация о ранении двух курсантов Военной академии. Во время патрулирования территории академии они заметили неизвестных мужчин, пытавшихся перелезть через забор на указанную территорию.
Правонарушители на замечания не реагировали и выстрелами из неустановленного оружия ранили курсантов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.