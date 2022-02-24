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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Одесі невідомі намагались потрапити на територію Військової академії: поранено двох курсантів

В Одесі невідомі намагались потрапити на територію Військової академії: поранено двох курсантів

Київ • УНН

 • 560228 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Одесі поранено двох курсантів Військової академії. Як повідомили УНН правоохоронці, під час патрулювання курсантів поранили невідомі, які намагались перелізти через паркан на територію академії.

Деталі

За словами правоохоронців, з Одеси надійшла інформація про поранення двох курсантів Військової академії. Під час патрулювання території академії вони помітили невідомих чоловіків, що намагалися перелізти через паркан на зазначену територію.

Правопорушники на зауваження не реагували та пострілами з невстановленої зброї поранили курсантів. Потерпілим надається медична допомога.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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