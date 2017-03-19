В Одессе фискальная служба изъяла 230 тонн металла

Следственные действия проводили сотрудники фискальной службы в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

В общем обнаружено и изъято 230 тонн товарно-материальных ценностей на сумму 4,1 млн грн. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Напомним, 11 марта в рамках операции "Оружие-взрывчатка" сотрудники Беляевского отдела полиции обнаружили в частном доме жителя Беляевского района арсенал огнестрельного оружия.