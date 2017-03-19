В Одессе фискальная служба изъяла 230 тонн металла
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 марта. УНН. Товарно-материальные ценности (трубы, арматура, листы металла, металлические балки) без документов, подтверждающих их происхождение, обнаружили в ходе следственных действий на территории одной из металлобаз Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Следственные действия проводили сотрудники фискальной службы в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
В общем обнаружено и изъято 230 тонн товарно-материальных ценностей на сумму 4,1 млн грн. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.
Напомним, 11 марта в рамках операции "Оружие-взрывчатка" сотрудники Беляевского отдела полиции обнаружили в частном доме жителя Беляевского района арсенал огнестрельного оружия.