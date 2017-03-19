В Одесі фіскальною службою вилучено 230 тонн металу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 березня. УНН. Товарно-матеріальні цінності (труби, арматура, листи металу, металеві балки) без документів, що підтверджують їхнє походження, виявлено під час слідчих дій на території однієї з металобаз Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області.
Слідчі дії проводили співробітники фіскальної служби в Одеській області у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Загалом виявлено та вилучено 230 тонн товарно-матеріальних цінностей на суму 4,1 млн грн. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Нагадаємо, 11 березня у рамках операції “Зброя-вибухівка” співробітники Біляївського відділу поліції виявили у приватному будинку жителя Біляївського району арсенал вогнепальної зброї.