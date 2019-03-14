В Одессе мужчине в шею воткнули столовый нож

Посреди Алексеевской площади рано утром нашли раненого мужчину. При досмотре у мужчины обнаружили ножевое ранение в шею. Медики обнаружили в ране обломок столового ножа.

У раненого также обнаружены множественные ушибы. Мужчину госпитализировали в реанимацию.



По факту нападения на человека начато досудебное расследование по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).



Как сообщал УНН, в Кропивницком рецидивист напал с ножом на таксиста.