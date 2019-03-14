В Одесі чоловікові в шию встромили столового ножа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одесі серед вулиці виявили чоловіка з пораненням в шию. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Посеред Олексіївської площі рано вранці знайшли пораненого чоловіка. При огляді у чоловіка виявили ножове поранення в шию. Медики виявили в рані уламок столового ножа.
У пораненого також виявлені множинні забої. Чоловіка госпіталізували до реанімації.
За фактом нападу на людину розпочато досудове розслідування за ст. 15 та ст. 115 КК України (замах на вбивство).
Як повідомляв УНН, у Кропивницькому рецидивiст напав з ножем на таксиста.