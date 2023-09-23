В Одессе без света осталось 28 тысяч жителей из-за ремонтов, а в пяти прифронтовых областях - из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинская энергосистема в целом стабильна, но в пяти прифронтовых областях есть проблемы с электроснабжением. В Одессе из-за плановых работ без света около 28 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах, пострадавших от российских обстрелов, сообщает Минэнерго, передает УНН.
Общая ситуация:
Электроэнергии в Украине достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей. Энергетики готовятся к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российской агрессии.
Ситуация в регионах:
В Одессе из-за плановых работ на ТЭЦ без света около 28 тысяч жителей. Планируется оживление до конца дня.
В результате российских обстрелов повреждены две воздушные линии электропередачи в Сумской области. Всего по области остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей в 54 населенных пунктах.
В Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях также есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
В Херсоне после подтопления из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на Запорожской АЭС:
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС достаточен для обеспечения работы станции. Сейчас он составляет 15,90 м.
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