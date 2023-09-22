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При відсутності обстрілів, відключення світла не потрібні - ДТЕК

При відсутності обстрілів, відключення світла не потрібні - ДТЕК

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У разі відсутності обстрілів енергетичної інфраструктури України, відключення світла не будуть потрібні. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Якщо вивести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження у нас є можливість, якщо не буду вистачати української генерації, то буде можливість залучати імпорт. Це до 1,2 гігавата потужностей. Так, дійсно потрібно зробити так, щоб імпорт можна було заводити, як комерційний імпорт, а не як аварійну допомогу, тому що у серпні, коли Укренерго брав аварійну допомогу платив за неї на 50% дорожче. Це, тому що ціни в Європи були вищі ніж в Україні», - розповів Сахарук.

Він також заявив, що Україна зможе впевнено пройти зиму.

«Якщо всі ці підготовчі дії взяти, а ми готувалися: генерація, міністерство, «Укренерго», інші учасники ринку то можна говорити про те, що ми впевнено можемо пройти зиму», - сказав Сахарук.

Також він зазначив, що загалом вимкнення світла буде залежати від обстрілів по енергетичній інфраструктурі.

«Якщо накласти на це обстріли, а тут ніхто не знає, коли вони будуть, як вони будуть, куди влучать. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій, коли влучили, відремонтувалися швидко, повернули світло. Сценарій, коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо, це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо в тому числі»,- розповів Сахарук.

Доповнення

21 вересня вночі росія вперше за осінь атакувала енергетичний об’єкт. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, об'єкт було атаковано на заході країни, зараз він працює стабільно.

Міністерство енергетики України повідомляло, що в Україні відключення з 1 жовтня у будь-якому з регіонів не планується. Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

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