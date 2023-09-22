При отсутствии обстрелов, отключения света не нужны - ДТЭК

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«Если вывести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки у нас есть возможность, если не буду хватать украинской генерации, то будет возможность привлекать импорт. Это до 1,2 гигаватта мощностей. Да, действительно нужно сделать так, чтобы импорт можно было заводить, как коммерческий импорт, а не как аварийную помощь, потому что в августе, когда Укрэнерго брал аварийную помощь платил за нее на 50% дороже. Это, потому что цены в Европе были выше чем в Украине», - рассказал Сахарук.

Он также заявил, что Украина сможет уверенно пройти зиму.

«Если все эти подготовительные действия взять, а мы готовились: генерация, министерство, «Укрэнерго», другие участники рынка то можно говорить о том, что мы уверенно можем пройти зиму», - сказал Сахарук.

Также он отметил, что в целом отключение света будет зависеть от обстрелов по энергетической инфраструктуре.

«Если наложить на это обстрелы, а здесь никто не знает, когда они будут, как они будут, куда попадут. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий, когда попали, отремонтировались быстро, вернули свет. Сценарий, когда попали, но достаточно сильно и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно, это один из сценариев, которые мы прорабатываем в том числе», - рассказал Сахарук.

Дополнение

21 сентября ночью россия впервые за осень атаковала энергетический объект. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, объект был атакован на западе страны, сейчас он работает стабильно.

Министерство энергетики Украины сообщало, что в Украине отключения с 1 октября в любом из регионов не планируется. Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.