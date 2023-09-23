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В Одесі без світла залишилось 28 тисяч жителів через ремонти, а в п'яти прифронтових областях - через обстріли

В Одесі без світла залишилось 28 тисяч жителів через ремонти, а в п'яти прифронтових областях - через обстріли

Київ • УНН

 • 151125 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Українська енергосистема в цілому стабільна, але в п'яти прифронтових областях є проблеми з електропостачанням. В Одесі через планові роботи без світла близько 28 тисяч жителів. Енергетики відновлюють електропостачання в районах, які постраждали від російських обстрілів, повідомляє Міненерго, передає УНН.

Загальна ситуація:

Електроенергії в Україні достатньо, щоб забезпечити потреби споживачів. Енергетики готуються до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російської агресії.

Ситуація в регіонах:

В Одесі через планові роботи на ТЕЦ без світла близько 28 тисяч жителів. Планується заживлення до кінця дня.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі на Сумщині. Усього по області залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів у 54 населених пунктах.

У Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях також є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні після підтоплення через підрив дамби Каховської ГЕС залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Ситуація на Запорізькій АЕС:

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення роботи станції. Наразі він становить 15,90 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: При відсутності обстрілів, відключення світла не потрібні - ДТЕК 

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