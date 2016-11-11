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В объединенных территориальных общинах уже задействовано 75% украинцев - Г.Зубко

В объединенных территориальных общинах уже задействовано 75% украинцев - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 7604 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За два года децентрализации в Украине в этот процесс вовлечены 75% украинцев. Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"Это второй год подряд, первый год у нас было 159 общин, после 1 января 2017 года у нас уже будет 368. Общее количество мы не можем назвать, потому что это добровольное объединение. Относительно перспективных планах, то что мы видим, - где-то примерно 1500, но 2017 года должен быть ключевым, потому что мы принимаем законодательную базу, которая позволит присоединять к уже существующим общин, которые рядом. Когда мы говорим о количестве людей, которые приняли участие в объединении, это практически 75% украинцев, проживающих на территории Украины", - сказал он.

При этом он добавил, что на сегодняшний день к этому процессу не вовлечены областные центры, потому что есть вопросы перевыборов в областных центрах и это сдерживающий фактор.

"К сожалению, сегодня в ЦИК мы не отработали вопрос этот вокруг городов районного и областного значения, чтобы присоединить те общины, которые есть вокруг", - рассказал Г.Зубко.

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