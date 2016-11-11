В об'єднаних територіальних громадах вже задіяно 75% українців - Г.Зубко

"Це другий рік поспіль, перший рік у нас було 159 громад, після 1 січня 2017 року в нас вже буде 368. Загальну кількість ми не можемо назвати, бо це добровільне об'єднання. По перспективних планах, те що ми бачимо, - десь приблизно 1500, але 2017 рік має бути ключовим, бо ми приймаємо законодавчу базу, яка дозволить приєднувати до вже створених громад, які поруч. Коли ми кажемо про кількість людей, які прийняли участь в об'єднанні, це практично 75% українців, які проживають на території України", - сказав він.

При цьому він додав, що на сьогодні до цього процесу не залучені обласні центри, тому що є питання перевиборів в обласних центрах і це стримуючий фактор.

"На жаль, сьогодні в ЦВК ми не відпрацювали питання це навколо міст районного та обласного значення, щоб приєднати ті громади, які є навколо",- розповів Г.Зубко.