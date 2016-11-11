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В об'єднаних територіальних громадах вже задіяно 75% українців - Г.Зубко

В об'єднаних територіальних громадах вже задіяно 75% українців - Г.Зубко

Київ • УНН

 • 7604 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. За два роки децентралізації в Україні до цього процесу залучені 75% українців. Про це журналістам розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

"Це другий рік поспіль, перший рік у нас було 159 громад, після 1 січня 2017 року в нас вже буде 368. Загальну кількість ми не можемо назвати, бо це добровільне об'єднання. По перспективних планах, те що ми бачимо, - десь приблизно 1500, але 2017 рік має бути ключовим, бо ми приймаємо законодавчу базу, яка дозволить приєднувати до вже створених громад, які поруч. Коли ми кажемо про кількість людей, які прийняли участь в об'єднанні, це практично 75% українців, які проживають на території України", - сказав він.

При цьому він додав, що на сьогодні до цього процесу не залучені обласні центри, тому що є питання перевиборів в обласних центрах і це стримуючий фактор.

"На жаль, сьогодні в ЦВК ми не відпрацювали питання це навколо міст районного та обласного значення, щоб приєднати ті громади, які є навколо",- розповів Г.Зубко.

Українські Національні Новини

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