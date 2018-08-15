В Объединенных силах показали, как учились стрелять из "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинские военные по распоряжению командующего Объединенных сил Сергея Наева провели полевые тренировки с РСЗО "Ураган", в частности отработав работу по целям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган", - сообщили в штабе.
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Основной задачей РСЗО "Ураган" является поражение живой силы, техники противника и морских целей, добавили в пресс-центре ООС.
"Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций. Экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.