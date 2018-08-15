В Об'єднаних силах показали, як вчилися стріляти з "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українські військові за розпорядженням командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва провели польові тренування з РСЗВ "Ураган", зокрема відпрацювавши роботу по цілях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"За розпорядженням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. А саме, обслуг РСЗВ "Ураган", - повідомили у штабі.
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Основним завданням РСЗВ "Ураган" є ураження живої сили, техніки противника та морських цілей, додали в прес-центрі ООС.
"Під час польових тренувань батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням", - додали у штабі.