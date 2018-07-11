В ОБСЕ обеспокоены укреплением боевиками пулеметных и минометных позиций на Донбассе

"После начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью улучшилась. По данным председателя СММ ОБСЕ Ертурула Апакана, который также является координатором безопасности подгруппы, интенсивность обстрелов за это время уменьшилась почти на 80% по сравнению с предыдущим периодом. Однако полноценный режим тишины так и не стал реальностью, нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРДЛО продолжаются. Продолжается ползучая военная активность, проявленная СММ ОБСЕ на участках разведения сил и средств в р-не Петровского и Золотого, особую тревогу вызывают факты обустройства укрепления пулеметных и минометных позиций", - отметила Олифер.

По ее словам, украинская сторона в ТКГ отмечает выполнении ряда составляющих. Это, в частности, прекращение применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; отвод тяжелых вооружений, танков и минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минскими договоренностями и при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ.

А также обеспечение беспрепятственной и полноценной работы СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в том числе на участках вдоль неконтролируемой части российско-украинской границы с созданием зон безопасности в приграничных районах Украины и РФ; демилитаризация Кальмиусского, Кумачово, Саханки, Новоазовска; возвращение к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Как сообщал УНН, Россия в Минске отвергает предложения создать "зону безопасности" на границе.