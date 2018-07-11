В ОБСЄ стурбовані укріпленням бойовиками кулеметних і мінометних позицій на Донбасі

“Після початку „хлібного перемир’я“ безпекова ситуація покращилася. За даними голови СММ ОБСЄ Ертурула Апакана, який також є координатором безпекової підгрупи, інтенсивність обстрілів за цей час зменшилася майже на 80% у порівнянні з попереднім періодом. Проте повноцінний режим тиші так і не став реальністю, порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРДЛО продовжуються. Триває повзуча військова активність, виявлена СММ ОБСЄ на ділянках розведення сил та засобів в р-ні Петрівського і Золотого, особливу тривогу викликають факти облаштування укріплення кулеметних та мінометних позицій”, — зазначила Оліфер.

За її словами, українська сторона в ТКГ наголошує на виконанні низки складових. Це, зокрема, припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ; відведення важких озброєнь, танків та мінометів НЗФ ОРДЛО у відповідності з мінськими домовленостями і за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ.

А також, забезпечення безперешкодної та повноцінної роботи СММ ОБСЄ по всій території України, в тому числі, на ділянках вздовж неконтрольованої частини українсько-російського кордону зі створенням зон безпеки у прикордонних районах України та РФ; демілітаризація Кальміуського, Кумачово, Саханки, Новоазовська; повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНН, Росія в Мінську відкидає пропозиції створити “зону безпеки” на кордоні.