В ОБСЕ сообщили о гибели мирного жителя Донецкой области

Детали

По словам офицера Вооруженных сил Украины при Общем центре контроля и координации (СЦКК), 8 марта гражданский автомобиль въехал в запретную зону вблизи Богдановки и был обстрелян.

Вследствие пострадал человек (65-69 лет). Он получил ранения спины. В тот же день этого мужчину доставили в больницу в Волновахе, но по дороге он умер.

Дополнительно

За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня.

Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольном правительству районе Донецкой области и в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

В течение последних недель Миссия фиксировала продолжение существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения, а также на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк" и вблизи него.

Напомним

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший.