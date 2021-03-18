В ОБСЄ повідомили про загибель мирного жителя на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню. Під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ, пише УНН.
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За словами офіцера Збройних сил України при Спільному центрі контролю і координації (СЦКК), 8 березня цивільний автомобіль в'їхав в заборонену зону поблизу Богданівки і був обстріляний.
Внаслідок постраждав чоловік (65-69 років). Він отримав поранення спини. В той же день цього чоловіка доставили в лікарню в Волновасі, але по дорозі він помер.
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За попередній звітний період на Донеччині зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню.
Місія зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в підконтрольному урядові районі Донецької області і в непідконтрольних уряду районі Луганської області.
Протягом останніх тижнів Місія фіксувала продовження існуючих траншей по обидві сторони від лінії зіткнення, а також на території зруйнованого міжнародного аеропорту “Донецьк” і поблизу нього.
Нагадаємо
Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, є загиблий.