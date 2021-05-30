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В ОБСЕ сообщили о взрывах возле Донецкого аэропорта

Киев • УНН

 • 20401 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 457 нарушений “тишины”. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 29 мая, пишет УНН.

В ОБСЕ сообщили о взрывах возле Донецкого аэропорта

Детали

В Донецкой области зафиксировали 383 обстрелы, в том числе 77 взрывов, 74 из которых расцениваются ими, как взрывы “неопределенного происхождения”, 2 взрыва прогремели в воздухе, а 1 — это разрыв.

Отмечают, что большинство нарушений зафиксировали в районе к югу от разрушенного международного аэропорта “Донецк”, а также в районах к северу от Широкино, где зафиксировали 54 взрывы неопределенного происхождения.

Вспышки дульного пламени зафиксировали в Авдеевке, а обстрел из стрелкового оружия в Богдановке и Петровском.

В Луганской области миссия зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения. Опасность сосредоточилась в районе Попасной. Там слышали 23 очереди из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним

На Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из противотанковых ракетных комплексов поселок Северное.

Украинские Национальные Новости

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