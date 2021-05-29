Окупанти у зоні ООС обстріляли селище Північне з ПТРК

Цитата

"Черговий злочин російсько-окупаційних військ було зафіксовано о 18:25 28 травня. Зі сторони шахти Гагаріна, що знаходиться в окупованій Горлівці, був здійснений обстріл з ПТРК в напрямку населеного пункту Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У повідомленні йдеться про те, що ракета, розірвавшись, впала поряд з адміністративною будівлею шахти "Північна". "Маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України", - відзначили у штабі.

Зазначається, що українською стороною СЦКК було оперативно верифіковано обстріл та поінформовано СММ ОБСЄ.

В українській стороні СЦКК підкреслили, що своїми діями російські найманці підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння і військової техніки в безпосередній близькості від лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних жителів.

Додамо

Протягом минулої доби, 28 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 ворожих порушень режиму припинення вогню.