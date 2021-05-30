В ОБСЄ повідомили про вибухи біля Донецького аеропорту

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У Донецькій області зафіксували 383 обстріли, у тому числі 77 вибухів, 74 з яких розцінюються ними, як вибухи “невизначеного походження”, 2 вибухи прогриміли в повітрі, а 1 — це розрив.

Зазначають, що більшість порушень зафіксували в районі на південь від зруйнованого міжнародного аеропорту “Донецьк”, а також в районах на північ від Широкиного, де зафіксували 54 вибухи невизначеного походження.

Спалахи дулового полум’я зафіксували в Авдіївці, а обстріл зі стрілецької зброї у Богданівці та Петрівському.

У Луганській області місія зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, серед них 3 вибухи невизначеного походження. Небезпека зосередилася в районі Попасної. Там чули 23 черги з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо

На Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з протитанкових ракетних комплексів селище Північне.