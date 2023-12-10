В общежитии на Львовщине жестоко избили первокурсников: начато уголовное производство

В одном из общежитий на Львовщине старшекурсники жестоко избили студентов первого курса. После того, как видео инцидента попало в соцсети, на него отреагировали полицейские, начато уголовное производство. Об этом сообщает Полиция Львовской области, пишет УНН.

8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых парней, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в область груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку, - говорится в сообщении.

Детали

Как установили сотрудники Золочевского районного отдела полиции, происшествие произошло в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

По факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Все участники происшествия установлены.

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