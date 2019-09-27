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Вчитель побив учня під час уроку в одній зі шкіл Буковини

Київ • УНН

 • 11633 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. У процесі моніторингу інтернету поліція знайшла відеозапис, на якому зафіксовано факт побиття учня викладачем під час уроку. Про це повідомив відділ комунікації ГУ НП у Чернівецькій області, передає УНН.

Вчитель побив учня під час уроку в одній зі шкіл Буковини

За даними правоохоронців, для перевірки інформації до навчального закладу одразу виїхали інспектори ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Сторожинецького відділу поліції.

Опитавши учнів, правоохоронці з’ясували, що зафіксований на відеозаписі випадок мав місце ще минулого року. Мати хлопця, якому вчитель завдав ударів, звернулася до поліції із заявою про припинення розслідування інциденту, оскільки ні до кого не має претензій.

Відомості за цим фактом працівники поліції внесли до системи єдиного обліку. Наразі працівники поліції опитують школярів навчального закладу та їхніх батьків і перевіряють вчителя на причетність до неправомірних дій стосовно інших учнів.

Нагадаємо, у червні УНН повідомляв, що у Чернівецькій області під час моніторингу мережі інтернету поліцейські знайшли відео, на якому вчителька штовхає та б'є 11-річного школяра.

Українські Національні Новини

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