Учитель избил ученика во время урока в одной из школ Буковины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В процессе мониторинга интернета полиция нашла видеозапись, на которой зафиксирован факт избиения ученика преподавателем во время урока. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП в Черновицкой области, передает УНН.
По данным правоохранителей, для проверки информации в учебное заведение сразу выехали инспекторы ювенальной превенции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции.
Опросив учеников, правоохранители выяснили, что зафиксированный на видеозаписи случай имел место еще в прошлом году. Мать парня, которому учитель нанес удары, обратилась в полицию с заявлением о прекращении расследования инцидента, поскольку ни к кому нет претензий.
Сведения по этому факту сотрудники полиции внесли в систему единого учета. Сейчас сотрудники полиции опрашивают школьников учебного заведения и их родителей и проверяют учителя на причастность к неправомерным действиям в отношении других учеников.
Напомним, в июне УНН сообщал, что в Черновицкой области во время мониторинга сети интернет полицейские нашли видео, на котором учительница толкает и бьет 11-летнего школьника.