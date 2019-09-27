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Учитель избил ученика во время урока в одной из школ Буковины

Киев • УНН

 • 11633 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В процессе мониторинга интернета полиция нашла видеозапись, на которой зафиксирован факт избиения ученика преподавателем во время урока. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП в Черновицкой области, передает УНН.

Учитель избил ученика во время урока в одной из школ Буковины

По данным правоохранителей, для проверки информации в учебное заведение сразу выехали инспекторы ювенальной превенции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции.

Опросив учеников, правоохранители выяснили, что зафиксированный на видеозаписи случай имел место еще в прошлом году. Мать парня, которому учитель нанес удары, обратилась в полицию с заявлением о прекращении расследования инцидента, поскольку ни к кому нет претензий.

Сведения по этому факту сотрудники полиции внесли в систему единого учета. Сейчас сотрудники полиции опрашивают школьников учебного заведения и их родителей и проверяют учителя на причастность к неправомерным действиям в отношении других учеников.

Напомним, в июне УНН сообщал, что в Черновицкой области во время мониторинга сети интернет полицейские нашли видео, на котором учительница толкает и бьет 11-летнего школьника.

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