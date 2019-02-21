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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60269 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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США в ООН пообещали поддержку Украине санкциями против РФ и другую помощь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Американский дипломат также сообщил во время дебатов в ООН, что США продолжат координировать свои усилия с другими странами для поддержки Украины, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания Ассамблеи ООН.

И.о. постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн заявляет, что Соединенные Штаты обещают новые санкции против России и помощь в области безопасности в поддержку Украины.

Представитель Соединенных Штатов сообщил, что РФ: “пытается оправдать свою агрессию против Украины, указывая, что она защищает русскоязычное население. Однако, российская агрессия стала губительной для людей, проживающих в этих регионах”.

Американский дипломат отметил, что гуманитарная ситуация на территориях, находящихся сейчас под оккупацией РФ — только ухудшается. Он также призвал освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

“США продолжат применять ряд мер, в нашем распоряжении, учитывая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности для поддержки Украины, и будут давать четко понять России, что единственным урегулированием, на которое может согласиться международное сообщество, является прекращение усилий РФ по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины”, — добавил Коэн.

Напоминаем, Украина предложила ООН лишить Россию права вето.

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