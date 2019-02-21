США в ООН пообещали поддержку Украине санкциями против РФ и другую помощь

И.о. постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн заявляет, что Соединенные Штаты обещают новые санкции против России и помощь в области безопасности в поддержку Украины.

Представитель Соединенных Штатов сообщил, что РФ: “пытается оправдать свою агрессию против Украины, указывая, что она защищает русскоязычное население. Однако, российская агрессия стала губительной для людей, проживающих в этих регионах”.

Американский дипломат отметил, что гуманитарная ситуация на территориях, находящихся сейчас под оккупацией РФ — только ухудшается. Он также призвал освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

“США продолжат применять ряд мер, в нашем распоряжении, учитывая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности для поддержки Украины, и будут давать четко понять России, что единственным урегулированием, на которое может согласиться международное сообщество, является прекращение усилий РФ по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины”, — добавил Коэн.

Напоминаем, Украина предложила ООН лишить Россию права вето.