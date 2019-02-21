США в ООН пообіцяли підтримувати Україну санкціями проти РФ та іншу допомогу

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Американський дипломат також повідомив під час дебатів в ООН, що США продовжать координувати свої зусилля з іншими країнами задля підтримки України, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання Асамблеї ООН.