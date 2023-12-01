В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов
Киев • УНН
Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.
В течение прошлого месяца Силы обороны Украины уничтожили 28550 оккупантов и 3090 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
В частности украинские военные в ноябре уничтожили:
- 341 танк;
- 538 боевых бронированных машин;
- 681 артиллерийскую систему;
- 66 РСЗО;
- 39 установок ПВО;
- 2 корабля;
- 775 единиц автотехники;
- 118 единиц спецтехники;
Кроме этого, украинские защитники сбили 2 самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет.
Дополнение
Согласно данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 декабря понесли примерно 330 040 потерь личного состава.
Напомним
Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.
В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов
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