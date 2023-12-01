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В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 13:15  •  19620 просмотра

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Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.

В течение прошлого месяца Силы обороны Украины уничтожили 28550 оккупантов и 3090 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

В частности украинские военные в ноябре уничтожили:

- 341 танк;

- 538 боевых бронированных машин;

- 681 артиллерийскую систему;

 - 66 РСЗО;

 - 39 установок ПВО;

 - 2 корабля;

 - 775 единиц автотехники;

 - 118 единиц спецтехники;

Image

Кроме этого, украинские защитники сбили 2 самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет.

Дополнение 

Согласно данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 декабря понесли примерно 330 040 потерь личного состава. 

Напомним

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
У листопаді Сили оборони ліквідували майже 30 тисяч російських окупантів
In November, the Defense Forces eliminated almost 30 thousand Russian occupants
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