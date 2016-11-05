В.Новинский утверждает, что он вышел из российского гражданства

"Я у него спрашивал, все ли у него в порядке, потому что в президентском лагере говорят, что у него не все в порядке с паспортом, нехорошо все с гражданством ... Он говорит, что даже из российского гражданства вышел, что для многих тех , кто в Раде сидит, у кого там по три-четыре паспорта, уже странно. Он говорит, что у него есть документы о том, что он вышел из российского гражданства, это такой важный нюанс ", - заявил журналист.

Также В.Новинский отметил, что в Украине он живет очень давно.

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что парламент поддержит представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.