В.Новинський стверджує, що він вийшов з російського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вадим Новинський стверджує, що в нього є документи про те, що він вийшов з російського громадянства. Про це в ефірі “5 каналу” заявив журналіст Роман Романюк, передає УНН.
“Я в нього запитував, чи все в нього гаразд, тому що в президентському таборі кажуть, що в нього не все гаразд з паспортом, не добре все з громадянством ... Він каже, що навіть з російського громадянства вийшов, що для багатьох тих, хто в Раді сидить, в кого там по три-чотири паспорти, вже дивно. Він каже, що в нього є документи про те, що він вийшов з російського громадянства, це такий важливий нюанс”, — заявив журналіст.
Також В.Новинський зазначив, що в Україні він живе дуже давно.
Як повідомляв УНН, Голова Верховної ради України Андрій Парубій упевнений, що парламент підтримає подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.