В Норвежском море столкнулись российские корабль и глубоководный аппарат, в результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.

Детали

"1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36", - говорится в сообщении ГУР.

Модернизация аппарата, как указано, происходила в санкт-петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года. Носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота рф "Михаил Рудницкий".

"В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36". В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", - сказано в сообщении.

Сейчас россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36", отметили в ГУР.

Российский летчик "сдал" своих коллег ГУР после удара по "Охматдету" - источник