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В Германии построят защитный забор перед Берлинской стеной

В Германии построят защитный забор перед Берлинской стеной

Киев  •  УНН

 • 11118 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Немецкие власти приняли решение возвести защитный забор перед Берлинской стеной для ее защиты от повреждений, передает УНН со ссылкой на The Art Newspaper.

Главной причиной стал большой наплыв туристов, которые представляют угрозу для граффити, нанесенных на сохранившиеся участки стены. Все рисунки объединены в галерею под открытым небом East Side Gallery. Ее отдельные фрагменты были в разное время повреждены.

«Нам несколько раз приходилось арестовывать людей и отправлять в суд, и не хотелось бы, чтобы это повторилось», - объясняет директор художественной инициативы и менеджер галереи Кане Алави.

Он уточнил, что многие посетители пытаются забрать кусочек стены на память или нарисовать свое граффити поверх уже существующих. Защитные барьеры будут установлены до лета 2018 года.

Участки Берлинской стены, которые сохранились, имеют большую художественную ценность благодаря рисункам, отражающий политические события 1989-1990 годов. East Side Gallery является самой длинной в мире галереей под открытым небом с постоянной экспозицией, ее длина составляет 1316 метров.

Украинские Национальные Новости

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