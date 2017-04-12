В Німеччині зведуть захисний паркан перед Берлінською стіною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Німецька влада прийняла рішення звести захисний паркан перед Берлінською стіною для її захисту від пошкоджень, передає УНН з посиланням на The Art Newspaper.
Головною причиною став великий наплив туристів, які представляють загрозу для графіті, нанесених на збережені ділянки стіни. Всі малюнки об'єднані в галерею під відкритим небом East Side Gallery. Її окремі фрагменти були в різний час пошкоджені.
«Нам кілька разів доводилося заарештовувати людей і відправляти в суд, і не хотілося б, щоб це повторилося,» — пояснює директор мистецької ініціативи і менеджер галереї Кані Алаві.
Він уточнив, що багато відвідувачів намагаються забрати шматочок стіни на пам'ять або намалювати своє графіті поверх вже існуючих. Захисні бар'єри будуть встановлені до літа 2018 року.
Ділянки Берлінської стіни, які збереглися, мають велику художню цінність завдяки малюнкам, що відображає політичні події 1989-1990 років. East Side Gallery є найдовшою в світі галереєю під відкритим небом з постійною експозицією, її довжина становить 1316 метрів.